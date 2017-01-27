Китайский Новый год отмечают и в Минске

27 Января 2017 15:29

В ночь на субботу во всем мире отметят еще один Новый год - китайский! В Поднебесной праздник весны встречают среди близких. На столе у китайцев традиционные праздничные блюда - пельмени и рыба. В одежде преимущественно красный цвет - чтобы отгонять злых духов и приносить удачу. Отмечают китайский Новый год и в Минске. Наталья Кузьмицкая не упустила такую возможность.

Лю Син Пин в этом году будет отмечать Новый год в Минске. Согласно традиции, с самыми близкими людьми. Вместе с коллегами по цеху. Повара из провинции Хунань подготовят особые блюда из меню - к китайскому Чунь цзеэ или Празднику весны.

Первое новолуние нового года гости этого китайского ресторана отметят, как настоящие жители Поднебесной. За мастер-классами по лепке пельменей и просмотром телетрансляции цветного пиротехнического шоу, которым принято встречать Новый год почти в каждом китайском городе.

Соответствующее настроение добавит тематический декор. Китайские вытинанки и бумажные печати с пожеланиями главного в новом году - мира и благополучия.

Красные фонари - обязательный элемент праздничного украшения. Считается, что они отгоняют злых духов и приносят успех, особенно, если сделаны собственными руками.

Фу Сюэин в Минске уже 3-й год. Поиск главных символов китайского Нового года в белорусской столице, шутит, настоящий квест. Поэтому в этом году она решила делать их самостоятельно и научить этому очень легкому делу всех желающих. Центром мастер-классов стал китайский клуб "Цан-цзе" - в прошлом году он получил прописку в библиотеке имени Пушкина.

Знакомство с праздниками и традициями - лучший повод для понимания китайской культуры и обычаев. Минчане в последнее время интересуются ими со все большей готовностью.

Официально Праздник весны в Китае длится три дня. Но фактически затягивается как минимум на две недели. В клубе "Цан-цзе" приглашают не только присоединиться к празднованиям, но и вообще открыть для себя эту уже и не такую далекую страну востока через древнюю каллиграфию, чайные церемонии и интересные беседы.