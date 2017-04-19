Китай первым помог Беларуси в восстановлении музейных фондов после Великой Отечественной войны

18 Апреля 2017 21:27

Эксклюзив "Панорамы". Интересный факт: вопреки расстоянию в 6 500 километров именно Китай первым протянул руку помощи Беларуси в восстановлении музейных фондов после Великой Отечественной войны. О крепких узах нашего Национального музея с крупнейшими собраниями искусства Китая продолжит рассказ Инна Пилевич.

Они одними из первых поддержали нашу страну в сложные послевоенные годы. Министерство культуры Китая в 1957 году передало тогда еще советской Беларуси внушительную коллекцию декоративно-прикладного искусства последней правящей династии Цин. По тем временам - неоценимая помощь нынешнему Национальному художественному музею, разграбленному оккупантами. По сути, формировать фонды приходилось заново.

Елена Сенькевич, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси:

"Мы получили тогда большое количество произведений фарфора, перегородчатые эмали, лаки и даже некоторые произведения живописи. Постепенно мы эту коллекцию пополняли, продуктивными были 80-е, когда мы купили довольно большое количество предметов в частных собраниях Москвы и Петербурга".

Экзотика в постоянной экспозиции. 10 лет назад в новой пристройке музея отдельное место отвели странам Востока. И сердце этой коллекции - произведения декоративно-прикладного искусства Китая. Всего в наших фондах хранится более трех сотен предметов из страны Восточной Азии.

Никита Монич, научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси:

"В массовом сознании, когда мы говорим "китайская ваза", то это белый сосуд, раскрашенный синей, кобальтовой краской. И вот это богатство узоров, текущих по телу белого сосуда. У нас представлены все основные периоды существования такого фарфора. И мы можем увидеть эволюцию и узоров, и эволюцию форм сосудов".

Старейшие предметы коллекции - селадоны XVI-XVII веков. Так в керамическом производстве называют особый тип глазури зеленого оттенка. Посетители музея с замиранием сердца слушают о сложном технологическом процессе ее изготовления. К слову, в средневековой Европе китайский фарфор почитался как драгоценная вещь и сегодня является предметом коллекционирования.

Особое место в собрании искусства Востока занимает вот этот чайный сервиз. Он был подарен китайским правительством Иосифу Сталину к 70-летию. Набор посуды включал в себя настолько много предметов, что было решено разделить его между ведущими музеями Советского Союза, в том числе и белорусским художественным.

В следующем году традиционному искусству Китая отведут несколько залов. В Минск доставят масштабную выставку из Пекина. А вот белорусы представят свои работы на востоке уже осенью. В октябре 40 произведений будут презентованы в китайской столице.