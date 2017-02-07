Кинолента "Следы на воде" производства "Беларусьфильма" выходит в отечественный прокат

7 Февраля 2017 15:05

Свежий белорусский экшн совсем скоро выйдет в отечественный прокат. Полный метр с эмблемой "Беларусьфильма" сняли специально к вековому юбилею милиции. Кинолента под названием "Следы на воде" - результат работы команды: у картины сразу несколько авторов сценария.

В основе сюжета - реальные события послевоенных лет: борьба белорусских правоохранителей с бандитизмом. Режиссер-документалист Александр Анисимов воссоздал эпоху.

Николай Ильинский, соавтор сценария: "Все это было в моей книге, и было в жизни по-настоящему, когда я писал кандидатскую диссертацию по истории милиции Беларуси, в архивах нашел этот факт. Потом впоследствии я написал роман. Это была очень жестокая война. И милиции пришлось много поработать".

В 2015-м кинопроект победил в открытом республиканском конкурсе, который проводило Министерство культуры. Белорусский боевик покажут не только в Минске, но и в региональных кинотеатрах страны. Официальная дата премьеры - 23 февраля.