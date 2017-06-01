Культура
2 Июня 2017 07:15
Кинофестиваль "Лістапад" открыл прием заявок
Минский международный кинофестиваль "Лістапад" открыл прием заявок. Продлится он до 3 сентября. К участию принимаются полнометражные картины, созданные за последние полтора года. Короткометражки могут участвовать только в национальном конкурсе и конкурсе национальных киношкол. Подать заявки можно по 6-ти программам. В этом году кинофестиваль пройдет с 3 по 10 ноября.
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