2 Июня 2017 07:15

Минский международный кинофестиваль "Лістапад" открыл прием заявок. Продлится он до 3 сентября. К участию принимаются полнометражные картины, созданные за последние полтора года. Короткометражки могут участвовать только в национальном конкурсе и конкурсе национальных киношкол. Подать заявки можно по 6-ти программам. В этом году кинофестиваль пройдет с 3 по 10 ноября.