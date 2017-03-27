Кино и мультфильмы в 3D теперь в шаговой доступности и для Заводского района столицы

28 Марта 2017 15:31

В обновленном кинозале "Комсомольца" зрителям предлагают стереоскопические очки. Сегодня во всех кинотеатрах Минска есть спецэффекты. Качественную картинку создают серебряные экраны, за трехмерный звук отвечает современная система, а в зале D-бокс стулья синхронизируются с экраном.

Что касается самого старейшего кинотеатра - "Победа", сейчас он закрыт на реконструкцию. Там будут три современных кинозала. Более комфортным планируют сделать и "Октябрь".