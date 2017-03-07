9 Марта 2017 07:16

В его мастерской отработанный материал становится произведением искусства. Художник-монументалист Владимир Кондрусевич представил экспозицию Recycling - переработка в минской галерее ДК. Автор соединил классику и современность - вместо холста использует ржавый металл. Подробнее в репортаже Нины Можейко.

Вместо полотна ржавый металл. Пишет маслом, но кисть в его руках появляется реже, чем болгарка. Приемы автопрома использует в художественных целях. Так, отработанный материал со свалки становится произведением. Но технологический процесс пыльный и шумный.

Его художественная манера совпадает с постулатами Ренессанса. Переосмысливает человека и пространство. При этом использует традиционную технику, но внешне выглядит по-современному. Так называемый новый реализм с легкой руки можно назвать авторским. Владимир Кондрусевич - представитель известной творческой династии. Начинал со "стенописи". Это его фрески в костеле в Полоцке, Россонах. Мастерство оттачивал в Италии. Современная переработка или Recycling (такое название получил арт-проект) - дань также классическим традициям.

Персональная модель генезиса в форме ДНК - двойной спирали. Художественно выглядит даже тень. С прицелом психолога художник написал дежавю. Нашлось место и для ревности - авторская аллегория выполнена на жалюзи. Бытовые столкновения с подглядыванием, - пожалуй, единственный арт-объект выполненный на новой поверхности "без истории", как листы металла. Художественная же магистраль в сюжетах Кондрусевича - апокалипсис.

Арт-проект на самом деле дуэт творцов: художника Кондрусевича и поэтессы Сабины Брило. Но ее стихи, написанные на картонках с соответствующими маркировками "хрупкое", "беречь от влаги", не иллюстрации, а самостоятельные высказывания, которые художник вплел в канву экспозиции.

Коррозия металла и поталь для благородства - авторскую находку поддержали в Швейцарии. В этом месяце откроется выставка в Цюрихе. Редкий случай, когда одного художника параллельно экспонируют в двух галереях.