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Художественный проект "Спадчына Беларусі" продолжает знакомить мир с архитектурным наследием нашей страны
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4 Марта 2017 12:13

Художественный проект "Спадчына Беларусі" продолжает знакомить мир с архитектурным наследием нашей страны

Авторами стали Александр Алексеев и Олег Лукашевич. После Парижа и Брюсселя фотовыставка достопримечательностей открылась в Берлине. На протяжении месяца широкоформатные работы будут украшать ограду посольства Беларуси. Среди представленных памятников - храмы ХІІ века, комплексы в Мире и Несвиже, внесенные во Всемирный список ЮНЕСКО.

В Берлине презентован и альбом "Спадчына Беларусі ". Книга стала своеобразным брендом, переиздавалась 16-ть раз, и сегодня ее тираж достиг 45-ти с половиной тысяч экземпляров, что стало рекордом среди представительских книг-альбомов.

Гостям вечера показали фильм о Евфросиньи Полоцкой. Представители иностранных дипмиссий, журналисты и деятели культуры впечатлились богатой историей нашей страны. После Берлина выставка "Спадчына Беларусі" отправится в Прагу и Варшаву.

  

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