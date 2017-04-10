Художественная фотовыставка Валерия Ведренко посвящена минской Лошице

10 Апреля 2017 15:32

Минская Лошица как предмет вдохновения художника. Усадебно-парковый комплекс стал главным образом в творчестве Валерия Ведренко. Мастер несколько лет посвятил фотографированию стародавнего городка и как результат - художественная фотовыставка "Лошицкий дневник", и одновременно увидел свет фотоальбом, посвященный Лошице. Наталья Бордиловская встретилась с автором и побывала в современном Лошицком парке.

При помощи цифрового фото он повернул время назад и показал, как бы выглядела шляхетская Лошица столетия назад, какими были и как развлекались ее хозяева и гости. Спецэффектами и фотопластикой художник Валерий Ведренко добился атмосферности своих работ: Лошица полумистическая, полуестественная, в романтической традиции прошедших столетий появляется в сотне его работ. В каждом из снимков - целая история, насыщенный сюжет. Впрочем, выставка - только часть проекта. На днях у художника вышел альбом-посвящение Лошице.

Уникальный Лошицкий парк как основа фотосессии Ведренко. Растительный комплекс закладывал еще граф Станислав Прушинский. Его последователь, владелец Лошицы Евстафий Любанский, преобразовал лошицкий ландшафт в экспериментальный ботанический сад: здесь скрещивали растения, выводили новые сорта. Древняя Лошица была полна экзотических деревьев: росли абрикос, магнолия, крымская липа. В кадре и жемчужина Лошицкого ансамбля - полуразрушенная часовня. На намоленном столетиями месте под открытым небом здешние католики и сегодня проводят службы.

С 20-ых годов прошлого века судьба Лошицы полна испытаний. Историки рассказывают, как в Лошицком овраге расстреливали антисоветчиков. В 40-ые здесь была резиденция гауляйтера Вильгельма Кубе. После войны на 93 гектарах местности размещались угодья совхоза. В последние годы исторический памятник стал одним из 9 филиалов Национального художественного музея. Именно с того времени фотомастер Валерий Ведренко и начал свои "творческие сборы" по Лошице.

Сама Лошицкая усадьба, если и попала в фотоальбом художника, так только дальними и внешними планами. Увидеть и отразить 12 залов, 12 внутренних интерьеров Лошицкой усадьбы Валерий Ведренко, как и любой минчанин, тогда не мог (усадьба была заброшена и закрыта до 2008 года, после реставрации она открылась в 2015 году.

Сегодня двухэтажка графского дома впечатляет сохраненными уникальными кафельными печами ручной работы, лепниной на потолке. Остальное здесь - от окраски стен, мебели и интерьерных мелочей - современное, но выполнено с учетом лошицких оригиналов. На чердаке - выставочная галерея. Когда-то дом белорусских аристократов - сегодня здесь музей.