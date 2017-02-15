Храму Святителя Николая Японского 5 лет

16 Февраля 2017 15:20

Сегодня верующие столичного микрорайона Каменная Горка собрались на торжественном богослужении, посвященном первому юбилею церкви. В Минске находится один из шести храмов, освященных в честь Николая Японского. Святой стал первым проповедником православной веры в Японии. Самому приходу в этом году исполняется 9 лет и часть его прихожан - это выходцы из стран Восточной Азии, которые у нас проживают, учатся или работают. Праздничную литургию провел Патриарший Экзарх всея Беларуси, Митрополит Минский и Заславский Павел.

Приход в честь святителя Николая Японского - инициатор экологических проектов. Так, при поддержке Минприроды и охраны окружающей среды в прошлом году была создана экотропа - место для отдыха и развития детей. Также при церкви работает школа каллиграфии.