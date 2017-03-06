Кевин Махогани дал концерт в Белгосфилармонии

6 Марта 2017 07:14

Кевин Махогани - джазовый вокалист №1 в мире - дал концерт в Белгосфилармонии. Белорусские гастроли состоялись в рамках проекта "Международный джаз в Минске". За день до этого артист дал мастер-класс. Все подробности - у Ольги Медведь.

Он мог бы стать кларнетистом, саксофонистом, пианистом, перкуссионистом и даже звездой кино, но выбрал вокал. Первый успех пришел к джазовому певцу Кевину Махогани в середине девяностых после выхода его авторского альбома, с его именем, на лейбле Warner Bros. Еще тогда нью-йоркский журнал NewsWeek признал исполнителя лучшим в своем поколении.

С детства Кевин выделялся трудолюбием и упорством. Благодаря этому уже в двенадцать лет играл в биг-бэнде Эдди Бейкера на баритон-саксофоне. Позже, в колледже, Махогани понял, что может быть не только музыкантом, но и петь. Он даже организовал свой джазовый хор. Артист с классическим образованием выпустил более десяти альбомов в импровизационном стиле. Джаз-вокал он осваивал самостоятельно. В столицу вокалист привез известные композиции из собственных альбомов, а также из репертуара Нат Кинг Кола, Джонни Хартмана, Эдди Джефферсона, Джо Уильямса и других.

Саундтрек к знаменитому фильма "Канзас-Сити" Роберта Олтмена Махогани выпустил в 1996-м. Узнав о съемках киноленты, он нашел способ предложить свою кандидатуру для участия в картине, ведь этот фильм знаковый - про город, где Кевин родился и рос.

Следующим шагом на джазовый олимп стало выступление в Карнеги Холл в проекте Клинта Иствуда со звездами мировой величины.

Вместе с Кевином Махогани на минской сцене Арк Овруцкий квартет. Музыканты из Израиля и США на гитаре, фортепиано, ударных и басах создали аккомпанемент почти двум десяткам композиций.