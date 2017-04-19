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Картина "Влюбленные" Марка Шагала в Минске
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18 Апреля 2017 21:33

Картина "Влюбленные" Марка Шагала в Минске

В Минске начала работу выставка Марка Шагала. В экспозиции жители и гости белорусской столицы смогут увидеть и оригинал картины "Влюбленные", которая была написана мастером в 1981 году. Стоимость полотна достигает сегодня сотен тысяч долларов. До недавнего времени в Беларуси не было ни одного полотна всемирно известного художника Парижской школы. Писать как Шагал, но не быть похожим на него - масштабный проект собрал также две сотни работ белорусских мастеров современного искусства.

Выставка, посвященная 130-летию со дня рождения Марка Шагала, пройдет на нескольких площадках. Так, кроме Дворца и Центра современных искусств, картины известного автора в виде репродукций будут представлены и в городском пространстве.

  

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