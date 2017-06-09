Карта Джованни Вавассоре XVI века воссоздана в 12 экземплярах

9 Июня 2017 15:19

Белорусы воссоздали жемчужину мировой картографии, по которой можно определить наши земли. Сегодня в Национальной библиотеке презентовали варианты карты XVI века. Оригинал был выполнен венецианским гравером и печатником Джованни Вавассоре. На сегодня в мире сохранилось порядка 5-6 экземпляров. На восстановление карты ушло около года, работали по старинным технологиям. Сами изготавливали бумагу на основе льна и хлопка. На карте нет деления на страны, но видны реки - Днепр и Западная Двина.

Владимир Лиходедов, историк, публицист, коллекционер: "Здесь карта разделена на климатические пояса, т.е. на какие-то регионы. И есть специальный климатический пояс, который называется Борисфен. Именно наши земли. Видение того же Вавассоре, что они назывались Борисфен, значит это были очень известные земли".

Карта Джованни Вавассоре воссоздана в 12 экземплярах. Сегодня они были переданы учреждениям культуры, в том числе Президентской и Национальной библиотекам.