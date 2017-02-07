Культура
8 Февраля 2017 07:08
Камерная литературная встреча прошла в Музее истории Великой Отечественной
Накануне прошла камерная литературная встреча в Музее истории Великой Отечественной. С экспозицией ознакомились белорусский публицист Николай Метлицкий и его туркменский коллега Агагельды Алланазаров.
Эксклюзивный экспонат музея - национальный ковер, вручную вытканный туркменскими мастерицами в военные годы. Как знак уважения к советскому солдату и пожелание Победы в 43-ем туркменские женщины отправили свое изделие на белорусский фронт. На ковре - портрет Константина Рокоссовского - полководца, командующего операцией "Багратион".
Стихи туркменки Огулбике Уразельдыевой скоро будут опубликованы и на белорусском языке. Автор перевода - поэт Николай Метлицкий.
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