Камерная литературная встреча прошла в Музее истории Великой Отечественной

8 Февраля 2017 07:08

Накануне прошла камерная литературная встреча в Музее истории Великой Отечественной. С экспозицией ознакомились белорусский публицист Николай Метлицкий и его туркменский коллега Агагельды Алланазаров.

Эксклюзивный экспонат музея - национальный ковер, вручную вытканный туркменскими мастерицами в военные годы. Как знак уважения к советскому солдату и пожелание Победы в 43-ем туркменские женщины отправили свое изделие на белорусский фронт. На ковре - портрет Константина Рокоссовского - полководца, командующего операцией "Багратион".

Стихи туркменки Огулбике Уразельдыевой скоро будут опубликованы и на белорусском языке. Автор перевода - поэт Николай Метлицкий.