Главная>>Агентство теленовостей>>Культура>>Камерная литературная встреча прошла в Музее истории Великой Отечественной
Культура
RSS
Камерная литературная встреча прошла в Музее истории Великой Отечественной
Скачать Поделиться

8 Февраля 2017 07:08

Камерная литературная встреча прошла в Музее истории Великой Отечественной

Накануне прошла камерная литературная встреча в Музее истории Великой Отечественной. С экспозицией ознакомились белорусский публицист Николай Метлицкий и его туркменский коллега Агагельды Алланазаров. 

Эксклюзивный экспонат музея - национальный ковер, вручную вытканный туркменскими мастерицами в военные годы. Как знак уважения к советскому солдату и пожелание Победы в 43-ем туркменские женщины отправили свое изделие на белорусский фронт. На ковре - портрет Константина Рокоссовского - полководца, командующего операцией "Багратион".

Стихи туркменки Огулбике Уразельдыевой скоро будут опубликованы и на белорусском языке. Автор перевода - поэт Николай Метлицкий.

  

Другие новости

Рубрика "Променад" Рубрыка “Праменад” 03.02.2017 18:53 / Культура Рубрика "Променад"
Льву Лещенко - 75 Льву Лешчанку - 75 01.02.2017 08:07 / Культура Льву Лещенко - 75

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =