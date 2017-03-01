1 Марта 2017 15:23

Мечты, чувства, нежность и красота... в войлоке! К весеннему празднику - в Минске выставка с философским смыслом. "Что в голове женщины?". Рассуждали над такой темой 25 художниц из Беларуси, Швеции, Польши, Латвии и Словении.

Чтобы выразить свои мысли, все они использовали один материал - войлок. Полученные художественные образы символизируют не только любовь и весну, но и женские аксессуары.

Рассказывает Александра Драгун.

Войлочное искусство для нее началось… с моркови. Брошь в виде оранжевого корнеплода вдохновила Анну Королеву на создание собственной коллекции из овечьей шерсти. С того времени - уже четыре года - у художницы вместе с полотнами и маслом в качестве творческого инструмента - текстиль.

Сочные фрукты и экзотические цветы, декорированные бусинами или бисером. Буквально за 20 минут в руках мастера прозрачные войлочные пластины становятся объемными плодами. Пожалуй, самый популярный войлочный аксессуар Анны Королевой - пузатый гранат.

Из овечьей шерсти Анна изготавливает одежду, варежки, сумочки. Объемы не масс-маркета - занимается творчеством для души в компании со своим лучшим другом. Плюшевый Зяма и сам будто из черного войлока. Рукоделие и многочисленные увлечения вдохновляют и на добрые дела.

Своим творчеством Анна Королева поддерживает разные благотворительные проекты. В частности, готовит сказочных героев из войлока для кукольного театра и дает мастер-классы по изобразительному искусству для больных детей и их родителей.

Войлочные украшения - как арт-объект. Авторские сердца пришлись кстати не на одежде в качестве аксессуара - на выставке, посвященной любви, весне и прекрасной половине. Анна Королева подготовила сразу четыре экспоната, отделанных деревянными бусинами и бисером.

"Что в женской голове?"… Над философской темой рассуждала Анна Королева при помощи войлока. Как и еще 25 художниц из Беларуси, Швеции, Польши, Латвии и Словении.

Увидеть женский мир глазами самих же женщин предлагают до 11 марта в центре современных искусств.