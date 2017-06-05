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К празднованию 500-летия белорусского книгопечатания присоединилась российская столица
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5 Июня 2017 21:30

К празднованию 500-летия белорусского книгопечатания присоединилась российская столица

Белорусская земля с давних времен богата выдающимися представителями духовной и культурной жизни, чьи имена известны всему миру. Крупнейшим просветителем является и Франциск Скорина. К празднованию 500-летия белорусского книгопечатания присоединилась российская столица.

Сегодня в деловом и культурном комплексе посольства Беларуси состоялся круглый стол. Писатели, издатели, ученые и общественные деятели из Беларуси, России, Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана обсудили вопросы укрепления гуманитарного сотрудничества в СНГ. Среди главных тем - перевод произведений Скорины на языки государств Содружества, сохранение и распространение наследия в контексте использования современных технологий. Напомним, для нашей страны этот год проходит под знаком именно Франциска Скорины. Его "Псалтырь", первая книга, изданная на белорусском языке 5 веков назад, считается началом отечественного книгопечатания. Большой юбилей получил широкое международное признание. Решением ЮНЕСКО событие включено в календарь памятных дат.

К слову, в эти дни белорусская книга представлена в центре российской столицы. Отечественные книгоиздатели участвуют в московском книжном фестивале "Красная площадь".

  

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