27 Февраля 2017 07:07

К 145-летию со дня рождения всемирно известного классика Бялыницкого-Бирули в Национальном художественном музее открылась большая выставка. Около полусотни работ уроженца Могилевщины в двух залах и оригинальная идея - представить тонкого лирика, как основателя одного из соцреалистических жанров мемориального пейзажа. Подробности - у Натальи Бордиловской.

Мемориальный пейзаж - это образы мест, связанные с жизнью знаменитых людей. Бялыницкий-Бируля, который написал серии видов, связанных с Лениным, Сталиным, Пушкиным, Чайковским и Толстым, считается родоначальником жанра. Когда в 1924 году умер вождь пролетариата, Бируля стал первым, кто посвятил Ленину свои полотна. Странно, но факт: в большинстве своем автор тонкой лирики о природе, где любая пора года смотрится проникновенно и оторвана от действительности, как никто в свою эпоху (а это 20-30-е годы прошлого века) сумел добиться доверия властей. Сначала заслуженный, потом и народный художник, он получал соцзаказы на так называемые "серьезные темы".

Главный музей Беларуси владеет наибольшей коллекцией работ Бирули. В запасниках – более 650-ти единиц. В центре юбилейной выставки - полотно, которое в фондах пролежало более 70-ти лет. "Пейзаж города Горы. Родина Иосифа Сталина". Долгое время не выставлялась. Теперь, специально к юбилею Белыничского-Бирули, картину восстановили музейные реставраторы.

Кроме пейзажей в экспозиции два портрета. Сам Бялыницкий-Бируля смотрит с полотен. Авторы работ - молодые ученики и друзья народного художника.

Народный художник, академик живописи. Но на выставке есть произведение, которое представляет Бялыницкого-Бирулю, как говорится "без галстука". Любимый отдых Мастера, его хобби - охота. Друг классика живописец Богданов-Бельский пишет портрет Бирули в зимнем лесу, с ружьем в руках. Тверская область. Дача "Чайка".

"Чайку", как место где жил и большинство времени проводил Бируля, художнику помог открыть его учитель Исаак Левитан. В конце 40-ых Витольд Каэтанович посетил Беларусь, здесь провел несколько месяцев, здесь писал. Полотна того минского периода - также в фондах Национального художественного музея и на выставке.