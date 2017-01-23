24 Января 2017 09:07

Праздники поэзии, театрально-литературные акции, выставки, поиск новых артефактов и разгадки неизвестных страниц жизни и творчества. Все это - к 135-летию со дня рождения народного поэта Беларуси Янки Купалы. Празднование юбилея белорусского классика станет международным и охватит страны, связанные со страницами биографии поэта: Польшу, Грузию, Украину, Россию, Словакию. Центром же Купаловского года станет Минск, в котором Песняр прожил зрелые годы своей жизни и где написал одни из лучших своих произведений.

Наталья Бордиловская - о самом известном и главном адресе Купалы в Минске.

Улицы Юрьевская, Захарьевская, Кашарская, Провиантская - минские адреса Янки Купалы. Но самый известный тот, который и сегодня собирает поклонников и знатоков творчества Песняра - вот это место. Современное название - улица Янки Купалы, 4. В довоенные - улица Октябрьская, 36, а потом - 40. С 1927 по 1941 годы здесь и жил Купала, жил в "доме под тополем" или в "доме открытых дверей".

Именно того купаловского тополя уже нет, но растет молодое деревце. На месте же дома Купалы - также не оригинальное здание, с 60-ых - здесь музей. В экспозиции - несколько фото и макет: вот так выглядело настоящее жилье поэта. В первые военные дни 1941-го дом был разрушен фашистскими бомбежками. Из Минска семья Луцевичей эвакуировалась в Левки с одним чемоданом.

На месте того пепелища в войну разместили лагерь для военнопленных. От руин же дома сохранились считанные вещи. Вот они - раритеты, которые помнят прикосновение самого Купалы. Приветливость же "салона под тополем" – одна из городских легенд. Своеобразный клуб городской интеллигенции - дом Купалы никогда не пустовал.

Не натуральные, но два главные интерьера реконструированы буквально по деталям: вот гостиная и кабинет Купалы. Аутентичный купаловский стиль и голографический сюрприз. Благодаря высокотехнологичной проекции, посетителей приветствует... сам Песняр. Уникальное фото - Купала за шахматами с Коласом. Исторический факт: Иван Доминикович всегда выигрывал у Константина Михайловича! Пальто и валенки - от путешествия Купалы в Казань. Пять прижизненных портретов народного поэта Беларуси. В юбилейный год дом Купалы, как никогда будет в центре праздничных торжеств.