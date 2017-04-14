К 130-летию Марка Шагала откроется республиканская выставка современного искусства

18 Апреля 2017 08:04

Сегодня в Минске к 130-летию самого известного авангардиста ХХ века - Марка Шагала – откроется республиканская выставка современного искусства. Отправной точкой экспозиции выступило подлинное живописное произведение "Влюбленные", его доставят к открытию вернисажа. В общей сложности в выставочных залах Дворца искусств разместилось более 200 картин и концептуальных арт-объектов. Графики, скульпторы, живописцы, мастера декоративно-прикладного искусства - каждый работает в авторской технике, но все мастера объединены импрессией на тему Шагала.

Наталия Шарангович, гендиректор Национального центра современных искусств:

"Направление всех этих работ, которые здесь показаны (они все немножко в новаторском стиле), - это не чисто традиционная живопись или скульптура, это именно попытка в традиционном жанре выделить какую-то новую составляющую, что, собственно говоря, было характерно и для творчества Шагала".

Уже завтра в Национальном центре современных искусств откроется вторая часть экспозиции - выставка "Шорт-лист", собранная из работ номинантов на Национальную премию в области изобразительного искусства.