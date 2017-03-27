К 100-летию со дня рождения Сергея Селиханова - персональная выставка мастера

27 Марта 2017 09:04

К 100-летию со дня рождения народного художника БССР Сергея Селиханова Национальный художественный музей представил персональную выставку мастера. Десятки работ из своих фондов, семейного архива и из других музейных хранилищ собрали в двух залах. Например, Музей Великой Отечественной войны одолжил на время статую пионера-подпольщика, юного героя Володи Щербацевича. Подробности о вернисаже - у Ольги Медведь.

Под эту скульптуру даже в самой главной сокровищнице прекрасного не нашлось специальной тумбы. Шедевр более чем в полтонны раньше не экспонировался, разве что только сразу после своего создания. Портрет Яна Фабрициуса в граните - своего рода эксклюзив, его нет ни в одном из каталогов, да и с этим материалом Сергей Селиханов больше не работал.

Зарисовки на картоне маслом - еще одна грань Сергея Селиханова. Мало кто знает, высшее образование он получил как живописец. На выставке этюды из творческой поездки в Китай. Тогда скульптор посетил самые крупные города страны и моментально запечатлел их. Отдельное место занимают и скульптуры из этого путешествия. Героями его работ стали не только выдающиеся лица, но и простые жители провинций.

Один из самых запоминающихся проектов, который не поместился бы в арт-пространство - "Непокоренный человек" в мемориальном комплексе "Хатынь". На персональной выставке сразу три миниатюрных копий памятника: в гипсе, эскиз размером с ладонь и фотоснимок самой скульптуры. На время из постоянной экспозиции Музей Великой Отечественной войны одолжил статую пионера-подпольщика, юного героя Володи Щербацевича.

Известный всем по монументальным скульптурам на тему Великой Отечественной войны Сергей Селиханов искал себя и как портретист. Первые попытки работы с карандашом были во время военных действий - натурщиками стали однополчане. К этому жанру он вернулся опять только в 50-ых.

Из-за ограниченного пространства на выставке поместился всего один нарисованный портрет - дочери Сергея Селиханова. Остальные в скульптурном виде. Например, памятник Якубу Коласу. Именно его мы могли бы видеть на одноименной площади и сегодня, однако проект Селиханова занял только третье место в конкурсе.