Известному актеру и режиссеру Александру Калягину сегодня исполняется 75 лет

25 Мая 2017 09:00

Президент Александр Лукашенко поздравил народного артиста России с юбилеем. Круглую дату Александр Калягин отметит премьерой спектакля "Ревизор" в родном театре, где является не только художественным руководителем, но и действующим актером. Зрителю артист известен по фильмам "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Свой среди чужих, чужой среди своих", ну и, конечно, "Здравствуйте, я ваша тетя!".

Его голосом разговаривает и поет знаменитый кот Леопольд, полюбившийся не одному поколению маленьких зрителей.