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Издание "Традиционный белорусский костюм" знакомит с этнической культурой белорусов
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10 Февраля 2017 15:33

Издание "Традиционный белорусский костюм" знакомит с этнической культурой белорусов

"Традиционный белорусский костюм" - новое издание Академии наук - знакомит с этнической культурой белорусов. Отражены особенности одежды XIX-XX столетий. Авторы работали над изданием два года. Сделано около 300 фотореконструкций.

За последние годы это единственное издание об особенностях белорусской одежды. Книга доступна на белорусском, русском и английском языках.

  

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