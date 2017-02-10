Издание "Традиционный белорусский костюм" знакомит с этнической культурой белорусов

10 Февраля 2017 15:33

"Традиционный белорусский костюм" - новое издание Академии наук - знакомит с этнической культурой белорусов. Отражены особенности одежды XIX-XX столетий. Авторы работали над изданием два года. Сделано около 300 фотореконструкций.

За последние годы это единственное издание об особенностях белорусской одежды. Книга доступна на белорусском, русском и английском языках.