Итальянский режиссер дает премьеру в Беларуси

14 Февраля 2017 07:23

Маттео Спьяцци ставит спектакль "Трактирщица" на сцене Театра имени Горького. Известная пьеса претерпела изменения - появятся новые повороты сюжета. О классике в современной обработке - репортаж

С накладными животом и горбом, в трико и кринолинах. Наполовину одетые актеры. Раньше интимный процесс переодевания и перевоплощения в персонажей можно было увидеть исключительно в гримерке. Закулисные тайны перешли на сцену в премьерном спектакле "Трактирщица" драматического театра имени Горького.

Итальянский режиссер предоставляет метатеатральную версию постановки. То есть не прямую демонстрацию сюжета, а через определенные сценические образы. Зрители увидят репетицию спектакля "Трактирщица" или проще - театр в театре.

Комедию венецианского драматурга Карла Гольдони переработал его земляк. Маттео Спьяцци ввел новые повороты в сюжет, который насчитывает более двух с половиной веков. Для молодого итальянского режиссера это вторая постановка в Горьковском театре. "Viva Commedia!" с успехом идет уже второй сезон.

Обстановка как на репетиции. Декорации собрали из разных спектаклей и фоновое оформление оставили поднятым. Персонажей одевали, опираясь на европейский костюм конца шестнадцатого - семнадцатого столетия.

Сюжет основывается на приключениях привлекательной молодой женщины, которая получила в наследство гостиницу и управляет ею при помощи официанта. Премьера "Трактирщицы" на новый лад - в эту субботу.