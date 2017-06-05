5 Июня 2017 15:23

Итальянский мужской хор Bismantova принял участие в праздничном концерте ко Дню Республики Италия на одной сцене с заслуженным коллективом Беларуси музыкальной капеллой "Сонорус". В программе - песни классического репертуара итальянских горцев, а также народные, современные произведения в акапельном исполнении мужского хора. В исполнении белорусско-итальянского музыкального тандема прозвучали также фрагменты из популярных итальянских опер.

Джованни Барони, главный дирижер мужского хора Bismantova (Италия): "Наш итальянский хор, которому уже 42 года, поет в четыре голоса. В репертуаре песни итальянских диалектов: фриульский, венецианский, сардинский. Есть у нас и зарубежные песни, но мы специализируемся более на итальянских произведениях".

В программе - произведения композиторов и итальянских авторов, известных во всем мире.