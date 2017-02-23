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История революции в плакатах в Доме-музее РСДРП
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23 Февраля 2017 07:25

История революции в плакатах в Доме-музее РСДРП

История революции - в плакатах. К столетию событий 1917 года Дом-музей РСДРП сегодня открывает тематическую выставку советских плакатов. Броские изображения с емким текстом создавались для информирования и пропаганды. А сегодня являются примером агитационного искусства. Экспонаты позволяют ощутить дух ушедшей эпохи.

Андрей Леневич, ведущий научный сотрудник Национального исторического музея Беларуси: "Не только в советском обществе, но и во всем мире плакаты играли огромнейшую роль. В принципе, это один из самых доступных и один из самых эффективных на тот период начала 20 века средств пропаганды. Ведь мы еще не говорим еще о телевидении, мы не говорим о радио, мы говорим о визуализации. Задача наиболее сильно визуализировать пропаганду стояла у истоков советского плаката".

Дом-музей Первого съезда РСДРП готовит серию экспозиций, посвященных событиям 1917 года. Вскоре будут выставлены открытки, фотографии и личные дела участников исторического события.

  

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