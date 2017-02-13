Интервью с народным артистом России, пианистом Денисом Мацуевым

12 Февраля 2017 21:42

И еще о выдающихся личностях, на этот раз в искусстве. В 3 года он подошел к роялю и сыграл мелодию из программы "Время". В 23 - победил на международном конкурсе Чайковского. Сегодня для этого музыканта открыты двери лучших концертных залов мира. И всегда полный аншлаг!

Его невероятная энергия уже стала легендой - более 200 выступлений в год. Он занимается благотворительностью и открывает новые имена. Любит джаз, русскую баню и футбол, заядлый болельщик клуба "Спартак". Уже три года подряд в его плотном гастрольном графике обязательно значится Минск.

19 февраля гений фортепьяно Денис Мацуев снова выступит перед белорусской публикой. О музыке и не только - эксклюзивное интервью "Главного эфира" прямо сейчас (видео).