Культура
12 Февраля 2017 21:42
Интервью с народным артистом России, пианистом Денисом Мацуевым
И еще о выдающихся личностях, на этот раз в искусстве. В 3 года он подошел к роялю и сыграл мелодию из программы "Время". В 23 - победил на международном конкурсе Чайковского. Сегодня для этого музыканта открыты двери лучших концертных залов мира. И всегда полный аншлаг!
Его невероятная энергия уже стала легендой - более 200 выступлений в год. Он занимается благотворительностью и открывает новые имена. Любит джаз, русскую баню и футбол, заядлый болельщик клуба "Спартак". Уже три года подряд в его плотном гастрольном графике обязательно значится Минск.
19 февраля гений фортепьяно Денис Мацуев снова выступит перед белорусской публикой. О музыке и не только - эксклюзивное интервью "Главного эфира" прямо сейчас (видео).
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