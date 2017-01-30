Идеи и чувства - через танец

30 Января 2017 15:28

Фестиваль современной хореографии проходит в столице. Танцевальные направления нового формата и творческие этюды показывают сразу на нескольких столичных площадках, свое танцевальное и актерское мастерство демонстрируют несколько десятков артистов из разных городов. Таким образом организаторы фестиваля стремятся привлечь внимание зрителей к современному творчеству.

Познакомиться с основами современных танцевальных направлений можно было во время мастер-классов по контактной импровизации и контемпорари-дэнсу.