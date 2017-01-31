Группа NAVIBAND выступит во втором полуфинале "Евровидения"

31 Января 2017 15:12

Жеребьевка участников завершилась час назад в Киеве. Таким образом представители Беларуси выйдут на сцену 11 мая.

Очередность выступления станет известна чуть позже - продюсеры конкурса по опыту прошлых лет сами расставляют порядок артистов, чтобы шоу получилось более зрелищным. Кроме того, перед жеребьевкой советник мэра Стокгольма передала мэру Киева символические ключи от "Евровидения". По словам Виталия Кличко, наши южные соседи ожидают около 20-ти тысяч иностранных гостей.

Напомним, 62-ой конкурс "Евровидение" пройдет с 9 по 13 мая в Киеве. Участие в нем примут 43 страны. Слоганом стала фраза - “Праздновать разнообразие”, а эмблема - намисто - традиционное украинское украшение.