Группа NaviBand отрепетировала номер с хореографом и уточнила технические нюансы выступления

2 Мая 2017 19:27

Группа NaviBand начала тренировки в Киеве. Сегодня белорусские представители на "Евровидении" встретились с хореографом и отрепетировали свой номер. На сцене во время шоу Артем и Ксюша будут летать, но главная интрига пока не раскрывается. Подготовкой занимается украинская команда - режиссер, стилист по гриму и костюмам. После делегация отправилась на экскурсию в Международный выставочный центр, чтобы уточнить технические нюансы выступления, ведь уже завтра будет известна окончательная версия съемки белорусского номера.

Завтра днем белорусская делегация проведет первую индивидуальную репетицию на главной музыкальной сцене Европы. Тогда же и будет раскрыта главная интрига номера и хореографии. А затем состоится первая встреча с прессой и фанатами. Все подробности с "Евровидения" смотрите в главных новостях и "Дневниках" на "Беларусь 1".