Группа NAVIBAND отправляется в Киев

1 Мая 2017 12:08

Официальная белорусская делегация в составе представителей Белтелерадиокомпании, группы NAVIBAND и творческой команды сегодня отправляется в Киев на "Евровидение". На песенный конкурс белорусскую делегацию в Национальном аэропорту провожает наша съемочная группа.

На связи из Национального аэропорта Минск мой коллега Евгений Перлин (прямое включение).