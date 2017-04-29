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Группа NAVIBAND отправляется в Киев
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1 Мая 2017 12:08

Группа NAVIBAND отправляется в Киев

Официальная белорусская делегация в составе представителей Белтелерадиокомпании, группы NAVIBAND и творческой команды сегодня отправляется в Киев на "Евровидение". На песенный конкурс белорусскую делегацию в Национальном аэропорту провожает наша съемочная группа.

На связи из Национального аэропорта Минск мой коллега Евгений Перлин (прямое включение). 

  

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