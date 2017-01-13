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Государственная филармония приглашает на праздничный концерт "Новый Новый год"
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13 Января 2017 15:25

Государственная филармония приглашает на праздничный концерт "Новый Новый год"

Завтра Государственная филармония приглашает на  праздничный концерт под названием "Новый Новый год". Симфонический оркестр Беларуси под руководством Александра Анисимова подготовил для зрителей особую программу. Музыка Джоржа Гершвина, мелодии советских и европейских оперетт 30-60 годов. Солируют Ирина Крикунова, Анджей Белецкий и народная артистка Беларуси  Наталья Гайда.

Новогодние концерты классической музыки под руководством  Анисимова уже стали хорошей традицией и рождественским подарком для минчан и гостей столицы.

 

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