Государственная филармония приглашает на праздничный концерт "Новый Новый год"

13 Января 2017 15:25

Завтра Государственная филармония приглашает на праздничный концерт под названием "Новый Новый год". Симфонический оркестр Беларуси под руководством Александра Анисимова подготовил для зрителей особую программу. Музыка Джоржа Гершвина, мелодии советских и европейских оперетт 30-60 годов. Солируют Ирина Крикунова, Анджей Белецкий и народная артистка Беларуси Наталья Гайда.

Новогодние концерты классической музыки под руководством Анисимова уже стали хорошей традицией и рождественским подарком для минчан и гостей столицы.