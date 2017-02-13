Главная>>Агентство теленовостей>>Культура>>Гость в студии - директор Национальной библиотеки
Культура
RSS
Гость в студии - директор Национальной библиотеки
Скачать Поделиться

12 Февраля 2017 21:47

Гость в студии - директор Национальной библиотеки

Одним из самых многочисленных и популярных на книжной ярмарке был стенд главной книжной сокровищницы страны - Национальной библиотеки. Директор главного хранилища книг Роман Мотульский сегодня у нас в студии (видео).

  

Другие новости

"Променад" "Праменад" 10.02.2017 18:49 / Культура "Променад"
Герострату 10 лет! Герастрату 10 гадоў! 10.02.2017 07:15 / Культура Герострату 10 лет!

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =