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Городской конкурс краеведения среди школьников и учителей прошел в Минске
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28 Марта 2017 18:46

Городской конкурс краеведения среди школьников и учителей прошел в Минске

Творческая и научная лаборатория, а также настоящий город мастеров. В столице прошел городской конкурс краеведения среди школьников и учителей. Участники демонстрировали свои знания в истории и географии, а также презентовали работы по архитектурному проектированию и живописи. Всего победителей определяли в девяти секциях. А на творческой площадке учителя вместе с учениками проводили мастер-классы по традиционным ремеслам.

Лучших краеведов определяло профессиональное жюри. Победители получили медали и призы.

  

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