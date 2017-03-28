Культура
28 Марта 2017 18:46
Городской конкурс краеведения среди школьников и учителей прошел в Минске
Творческая и научная лаборатория, а также настоящий город мастеров. В столице прошел городской конкурс краеведения среди школьников и учителей. Участники демонстрировали свои знания в истории и географии, а также презентовали работы по архитектурному проектированию и живописи. Всего победителей определяли в девяти секциях. А на творческой площадке учителя вместе с учениками проводили мастер-классы по традиционным ремеслам.
Лучших краеведов определяло профессиональное жюри. Победители получили медали и призы.
Другие новости
28.03.2017 18:49 / Культура Гала-концерт в столице объединил несколько сотен одаренных школьников из всей страны
28.03.2017 15:31 / Культура Кино и мультфильмы в 3D теперь в шаговой доступности и для Заводского района столицы
28.03.2017 12:12 / Культура Театральную культуру в Союзном государстве обсудили ведущие эксперты России и Беларуси
28.03.2017 12:00 / Культура Беларусь прощается с Маем Данцигом
28.03.2017 09:07 / Культура В Драматическом театре белорусской драматургии вручили театральную премию "Хрустальная Павлинка"
28.03.2017 07:14 / Культура Сегодня в Минске простятся с народным художником Беларуси Маем Данцигом
27.03.2017 21:45 / Культура Во Всемирный день театра чествуют лучших
27.03.2017 21:20 / Культура Накануне на 87-м году ушел из жизни старейший художник Беларуси Май Данциг
27.03.2017 19:12 / Культура В 24-й раз в торжественной обстановке вручается приз "Хрустальная Павлинка"
27.03.2017 09:04 / Культура К 100-летию со дня рождения Сергея Селиханова - персональная выставка мастера
27.03.2017 07:01 / Культура Сегодня - Международный день театра
26.03.2017 12:00 / Культура Ушел из жизни знаменитый белорусский художник Май Данциг
26.03.2017 09:30 / Культура Ушел из жизни народный художник Беларуси Май Данциг
26.03.2017 09:02 / Культура Белорусский павильон на Парижском книжном салоне
25.03.2017 12:15 / Культура Белорусская балерина в финале престижного международного конкурса в США
24.03.2017 21:35 / Культура Беларусь делает ставку на талантливых и перспективных
24.03.2017 18:49 / Культура Рубрика "Променад"
24.03.2017 09:04 / Культура Авторские линогравюры из Санкт-Петербурга - в Национальном центре современных искусств