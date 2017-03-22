Горькая комедия - в Белорусском театре кукол

23 Марта 2017 07:37

Спектакль "Пансион Бельведер" для итальянского режиссера Матео Спьяцци - уже третья постановка в театрах нашей страны. На репетициях перед завтрашней премьерой побывала Инна Пилевич.

Премьера в театре кукол без кукол. Новый спектакль "Пансион Бельведер" играют в открытую. То есть, актеры не скрыты от зрителей ширмой или каким-нибудь другим объектом. Единственное, лица артистов закрыты вот такими театральными масками.

Технику владения общеизвестным символом театрального искусства актеры осваивали на специальных тренингах. Актеры учились надевать маски пожилых людей. Сюжет постановки разворачивается в пансионе для престарелых. Хотя дни здесь проходят по рутинному расписанию, это не препятствует людям почтенного возраста попадать в комические ситуации.

Бабушек и дедушек олицетворяют исключительно молодые актеры. И роли распределены таким образом, что каждый артист перевоплощается в лицо противоположного пола. Мужчины играют женщин и наоборот. Но зрители узнают об этом только в финале.

Репетиции с итальянским темпераментом. Спектакль в жанре горькой комедии ставит режиссер из Вероны Матео Спьяцци. Для него это уже третья постановка в Беларуси - два спектакля с успехом идут в столичном театре Горького. Кстати, сюжет "Пансиона Бельведер" не одолжил у литераторов - придумал вместе с труппой.

Cценарий без текста. Спектакль без слов. Сюжет сообщается через музыку и пластику. Универсальная история, понятная театралам разных национальностей. Но присутствует возрастной ценз - спектакль для зрителей 16+.