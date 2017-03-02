Глиняные шаржи в формате 3D

2 Марта 2017 18:50

Собственный творческий стиль портретного искусства создал минский скульптор. Фотографические иллюстрации своих друзей автор переносит на глину, шоколад, пластик и даже искусственный камень. Карикатурные скульптуры разъезжаются в самые отдаленные уголки мира. Статуэтки минского мастера стоят и на полках в домах всемирно известных людей. Мастерскую посетил Ян Пашкевич.

Не просто 3D-копия, а небольшая история жизни. В своих объемных шаржах Стас Никонович досконально выводит не только каждую черту внешности героев, но и окружает их событиями.

3D-карикатуры стали своеобразным "Оскаром" для многих знаменитостей. Стас лично вручал глиняные статуэтки их известным прототипам. Среди них и Владимир Познер.

Над каждой деталью мини Джонни Деппа автор работал несколько дней. Использовал даже ювелирные инструменты и микроскоп.

3D-художник делает творческие трансформации и в обратную сторону - миниатюрные вещи с помощью глины увеличиваются в десятки раз.

Одна из последних работ студии - вот такой масштабный белорусский рубль. На самом деле это такая копилка, сделанная в виде белорусской монеты.

В будущем художник планирует воплотить в глине еще больше знаменитых лиц белорусской земли. Вскоре у автора появится большая линейка сувенирных 3D-копий известных героев белорусской земли.