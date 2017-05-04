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"Главный эфир" на Евровидении в Киеве
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5 Мая 2017 09:30

"Главный эфир" на Евровидении в Киеве

В "Главном эфире" расскажем о готовности Киева к проведению Международного конкурса песни "Евровидение-2017". Смотрите в воскресенье, 7 мая, в 21:00.

  

Теги: Евровидение-2017

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