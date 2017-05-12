"Гісторыя майго жыцця" - прозвучит в финале "Евровидения"

12 Мая 2017 15:11

NaviBand выйдет на сцену под третьим номером. За наших участников болела большая армия поклонников и в фан-зоне, и в пресс-центре, и, конечно, в Беларуси. В итоге после голосования профессионального жюри и телезрителей наша группа попала в десятку исполнителей, которые выступят 13 мая на сцене в Киеве.

Сегодня у артистов пройдут генеральные репетиции. Уже завтра компанию Беларуси составят Болгария, Хорватия, Венгрия, Дания, Израиль, Румыния, Норвегия, Нидерланды и Австрия, а также первая десятка финалистов. Телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24" будут вести прямую трансляцию шоу.