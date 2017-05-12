Главная>>Агентство теленовостей>>Культура>>"Гісторыя майго жыцця" - прозвучит в финале "Евровидения"
Культура
RSS
"Гісторыя майго жыцця" - прозвучит в финале "Евровидения"
Скачать Поделиться

12 Мая 2017 15:11

"Гісторыя майго жыцця" - прозвучит в финале "Евровидения"

NaviBand выйдет на сцену под третьим номером. За наших участников болела большая армия поклонников и в фан-зоне, и в пресс-центре, и, конечно, в Беларуси. В итоге после голосования профессионального жюри и телезрителей наша группа попала в десятку исполнителей, которые выступят 13 мая на сцене в Киеве.

Сегодня у артистов пройдут генеральные репетиции. Уже завтра компанию Беларуси составят Болгария, Хорватия, Венгрия, Дания, Израиль, Румыния, Норвегия, Нидерланды и Австрия, а также первая десятка финалистов. Телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24" будут вести прямую трансляцию шоу.

  

Теги: Евровидение 2017

Другие новости

Рубрика "Променад" Рубрыка "Праменад" 12.05.2017 18:55 / Культура Рубрика "Променад"
NaviBand в финале "Евровидения" NaviBand увайшла ў фінал "Еўрабачання" 11.05.2017 23:59 / Культура NaviBand в финале "Евровидения"
Проект "Наши. NaviBand" Праект "Нашы. NaviBand" 11.05.2017 07:25 / Культура Проект "Наши. NaviBand"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =