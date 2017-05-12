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"Гісторыя майго жыцця" под номером 3. Болеем за наших!
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13 Мая 2017 15:31

"Гісторыя майго жыцця" под номером 3. Болеем за наших!

Удачи - NaviBand! Сегодня белорусы выступят в финале "Евровидения". И перед последней генеральной репетицией шоу с артистами встретился посол Беларуси в Украине. Игорь Сокол поделился впечатлениями от второго полуфинала, который он также смотрел в Международном выставочном центре. И пожелал Ксюше и Артему удачи и достойно представить нашу страну. NaviBand выйдут на сцену под третьим номером.

Свои баллы национальное жюри выставило накануне во время генеральной репетиции. Транслировать сегодняшний финал "Евровидения" в прямом эфире будут телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Начало в 10 вечера.

  

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