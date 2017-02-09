Герострату 10 лет!

10 Февраля 2017 07:15

Накануне вечером спектакль "Забыть Герострата" в Театре-студии киноактера отметил юбилей. Трагикомедия в двух частях по пьесе Григория Горина увидела свет в двухтысячных. Воплотил мифологическую историю лауреат спецпремии Президента Беларуси Олег Киреев. Действие рассказывает о перипетиях судьбы греческого торговца Герострата, который сжег величественный храм Артемиды в городе Эфес. В главных ролях спектакль объединил только заслуженных артистов. С начала месяца звания удостоена и ведущий мастер сцены Алла Пролич.

В палитре образов у артистки десятки персонажей. Наиболее значимые работы - парная постановка "Миленький ты мой" с супругом Владимиром Гостюхиным и моно-спектакль "Айседора. Танец любви" - авторская постановка самой Аллы Пролич. Оба спектакля вот уже более двадцати лет собирают аншлаги.