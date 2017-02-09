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Геометрическую абстрактную живопись можно увидеть в Национальном художественном музее
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9 Февраля 2017 18:47

Геометрическую абстрактную живопись можно увидеть в Национальном художественном музее

Свой персональный проект представил российский художник. Искандер Ильязов по образованию юрист, но свое искусство считает не временным хобби, а серьезной профессией. Картины написаны маслом. В них, по словам автора, зашифрованы сюжеты и философия жизни.

Последние годы художник много времени проводит на Лазурном берегу Франции, что его вдохновляет. Картины Ильязова отличаются ясной композицией и выверенными цветными сочетаниями.

  

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