Культура
9 Февраля 2017 18:47
Геометрическую абстрактную живопись можно увидеть в Национальном художественном музее
Свой персональный проект представил российский художник. Искандер Ильязов по образованию юрист, но свое искусство считает не временным хобби, а серьезной профессией. Картины написаны маслом. В них, по словам автора, зашифрованы сюжеты и философия жизни.
Последние годы художник много времени проводит на Лазурном берегу Франции, что его вдохновляет. Картины Ильязова отличаются ясной композицией и выверенными цветными сочетаниями.
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