Геометрическую абстрактную живопись можно увидеть в Национальном художественном музее

9 Февраля 2017 18:47

Свой персональный проект представил российский художник. Искандер Ильязов по образованию юрист, но свое искусство считает не временным хобби, а серьезной профессией. Картины написаны маслом. В них, по словам автора, зашифрованы сюжеты и философия жизни.

Последние годы художник много времени проводит на Лазурном берегу Франции, что его вдохновляет. Картины Ильязова отличаются ясной композицией и выверенными цветными сочетаниями.