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Галерея "Университет культуры" приглашает окунуться в мир Ирана
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31 Января 2017 18:47

Галерея "Университет культуры" приглашает окунуться в мир Ирана

Искусство персидской цивилизации. Галерея "Университет культуры" приглашает окунуться в мир Ирана. Экспозиция оригинальных работ почти 40 мастеров в разных направлениях демонстрирует феномены иранской культуры. Уникальность и самобытность передается через произведения ткачества, каллиграфии, живописи, керамики, деревянной скульптуры, миниатюры. Особенность персидского искусства - в использовании всех природных материалов. На выставке предложено около сотни арт-объектов.

На церемонии открытия выставки можно было научиться ткать ковер, создавать миниатюру или научиться искусству шрифтов - каллиграфии. Выставка ждет посетителей до 13 февраля.

  

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