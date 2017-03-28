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Гала-концерт в столице объединил несколько сотен одаренных школьников из всей страны
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28 Марта 2017 18:49

Гала-концерт в столице объединил несколько сотен одаренных школьников из всей страны

Гала-концерт победителей республиканского конкурса детского творчества прошел сегодня в столице. Он объединил несколько сотен одаренных школьников из всей страны. Хореографические перформансы, инструментальные и вокальные номера, а также театральные зарисовки и модные показы. Свои творческие способности участники демонстрировали в шести номинациях. А во время финала показали свои лучшие номера.

Конкурс проводили в несколько этапов в течение пяти месяцев. За это время свои творческие номера показали 10 тысяч школьников.

  

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