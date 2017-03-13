Фонды Национального исторического музея Беларуси вновь переезжают

13 Марта 2017 21:29

Сегодня это самое крупное музейное собрание страны - его число приближается уже к полумиллиону - от редчайших золотых украшений до изделий массового советского производства. И зачастую временным пристанищем для артефактов становятся здания, совсем не приспособленные для этого. Решение проблемы - единый депозитарий. План его строительства уже вынесен на обсуждение. Где сейчас будут храниться исторические ценности, узнавала Елена Бормотова.

Третий переезд за пятилетку. Все это время чемоданная жизнь сотрудников Национального исторического музея шла параллельно с научными исследованиями. Хорошо известное "здание с пушкой" долгое время делило площади с музеем природы и экологии, который потом стал филиалом заведения. Там площадей катастрофически не хватает. Проблему решит республиканский депозитарий, где смогут хранить фонды все белорусские музеи. Однако строительство еще не началось, вот и приходится искать помещения для фондовых коллекций.

Несколько лет фонды Национального исторического музея Беларуси размещались на арендованных площадях. Здание, где раньше находилась 24 поликлиника, более известная как медкомиссия. Помещения, которые совсем не приспособлены для музейных экспонатов. Исторические ценности приходилось хранить даже в санитарных комнатах. Вот здесь, например, было хранилище скульптуры.

Конечно, о музейных технических средствах и речи быть не могло. Ни температурно-влажного режима, ни специального оборудования для хранения габаритных предметов. Здесь же работали и реставраторы. В этих помещениях как раз и воссоздавали литургическую одежду католического священника - орнат со слуцких поясов.

Мастерские с необходимым оборудованием и большим количеством дневного света для реставраторов. Новое арендованное здание - это 40 помещений, более чем две тысячи квадратных метров. Лучший вариант на сегодня. Комнаты для фондов, научных сотрудников и библиотеки в несколько десятков тысяч томов. Впервые за последние годы реставраторы будут работать рядом с хранителями коллекций. Ведь здесь почти все собрания музея. Крупные экспонаты разместили в большом подвальном помещении. Мебель - древние венецианские стулья вместе с историческим радзивилловским гарнитуром из слоновой кожи - в отдельном помещении. Для ценностей приобрели новое музейное оборудование. Фонды - под сигнализацией.

Скоро общий вес фондов увеличится еще на пять тонн. Сейчас к переезду готовят крупную коллекцию фарфора - 10 тысяч предметов. Историческому их передали после закрытия Минского фарфорового завода. Коллекция ценных металлов и оружия остается на Карла Маркса. Там помещения соответствуют требованиям Министерство внутренних дел.

Сейчас будет решаться вопрос насчет кондиционирования помещений. А вот с системой пылеудаления, которая необходима любому фондохранилищу, пока проблема. Поэтому старопечатные издания, хранение которых проходит по жестким международным требованиям, находятся на арендованных площадях в Национальной библиотеке.