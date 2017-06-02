Культура
2 Июня 2017 15:21
Фольклорный коллектив "Прусаўчанка" отмечает 45 годовщину творческой деятельности
Почти полстолетия они сохраняют народные традиции Беларуси. Фольклорный коллектив "Прусаўчанка" Стародорожского района в этом году отмечает 45 годовщину творческой деятельности. Своей неповторимой манерой исполнения группа известна за пределами страны. В 2015 "Прусаўчанка" получила статус историко-культурной ценности нематериального проявления человека.
Чтобы сохранить культурное наследие коллектива, к юбилею записали диск. Сегодня стиль исполнения и репертуар "Прусаўчанкі" перенимают детские вокальные группы.
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