Фольклорный коллектив "Прусаўчанка" отмечает 45 годовщину творческой деятельности

2 Июня 2017 15:21

Почти полстолетия они сохраняют народные традиции Беларуси. Фольклорный коллектив "Прусаўчанка" Стародорожского района в этом году отмечает 45 годовщину творческой деятельности. Своей неповторимой манерой исполнения группа известна за пределами страны. В 2015 "Прусаўчанка" получила статус историко-культурной ценности нематериального проявления человека.

Чтобы сохранить культурное наследие коллектива, к юбилею записали диск. Сегодня стиль исполнения и репертуар "Прусаўчанкі" перенимают детские вокальные группы.