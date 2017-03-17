Финалы отборочных туров на "Славянский базар" стартовали в минском Театре эстрады

18 Марта 2017 12:12

Сегодня станут известны имена представителей от Беларуси на "Славянский базар в Витебске". Финалы отборочных туров стартовали в минском Театре эстрады. В эти минуты проходит прослушивание на детский конкурс. В нем участвуют 10 юных вокалистов. В составе судейской коллегии - известные исполнители и композиторы. Впервые голосование проходит в открытом формате. Результаты транслируются на электронном табло. Еще одно новшество - за отбором на конкурс "Славянского базара в Витебске" могут наблюдать зрители.

А в шесть вечера состоится прослушивание для взрослых конкурсантов. Финалистов также 10. Напомним, что Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет в июле. Билеты уже в продаже.