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Культура
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14 Апреля 2017 10:00

Фестиваль воздушных шаров "Паветра" пройдет в рамках выставки "БэбиЭкспо"

Третий белорусский фестиваль воздушных шаров "Паветра" пройдет в рамках выставки "БэбиЭкспо", которая состоится в Минске13-15 апреля. На два дня сцена Дворца спорта станет местом для состязания самых креативных мастеров по аэродизайну, которые съедутся со всех уголков нашей республики.

Фестиваль воздушных шаров

Фестиваль является культурно-художественным мероприятием и проходит при поддержке ведущих мировых производителей воздушных шаров, аксессуаров и оборудования для работы с ними. 

Фестиваль воздушных шаров

Фестиваль воздушных шаров

На фестивале можно будет увидеть, как создаются шедевры из воздушных шаров, подсмотреть необычные идеи для оформления вашего детского праздника, полюбоваться и сделать селфи с летающими фигурами, сделанными из гигантского шара. Также у любого гостя мероприятия будет возможность попробовать себя в качестве аэродизайнера, поучаствовать в развлечениях на территории Воздушного города.

Фестиваль воздушных шаров

Фестиваль воздушных шаров

 

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