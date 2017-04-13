14 Апреля 2017 10:00

Третий белорусский фестиваль воздушных шаров "Паветра" пройдет в рамках выставки "БэбиЭкспо", которая состоится в Минске13-15 апреля. На два дня сцена Дворца спорта станет местом для состязания самых креативных мастеров по аэродизайну, которые съедутся со всех уголков нашей республики.





Фестиваль является культурно-художественным мероприятием и проходит при поддержке ведущих мировых производителей воздушных шаров, аксессуаров и оборудования для работы с ними.









На фестивале можно будет увидеть, как создаются шедевры из воздушных шаров, подсмотреть необычные идеи для оформления вашего детского праздника, полюбоваться и сделать селфи с летающими фигурами, сделанными из гигантского шара. Также у любого гостя мероприятия будет возможность попробовать себя в качестве аэродизайнера, поучаствовать в развлечениях на территории Воздушного города.







