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Фестиваль школьных театров на английском языке организовали в Минске
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30 Января 2017 15:26

Фестиваль школьных театров на английском языке организовали в Минске

"Ночь в музее восковых фигур". Фестиваль школьных театров на английском языке организовали в Минске. В этом году он объединил почти 100 участников - представителей гимназий, школ и даже детских садиков. В своих театральных номерах они использовали исключительно язык Шекспира, а жюри оценивало как творческие способности учеников, так и правильность и выразительность произношения. Авторы самых ярких выступлений получили награды.

Нелли Бабак, организатор фестиваля: "Мы создали конкурс, чтобы снять трудности в говорении. И снять страх публичных выступлений. Они готовят костюмы, пишут очень интересные речи. У старших ребят есть еще одно соревнование, когда они читают незнакомый им кусочек текста, идет импровизация".

Фестиваль школьных театров проводится уже в третий раз. Интерес к конкурсу возрастает с каждым годом. Количество участников за это время увеличилось в 5 раз.

  

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