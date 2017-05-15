Фестиваль "Молодечно-2017" посвятят Якубу Коласу и Янке Купале

16 Мая 2017 07:11

Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Молодечно-2017" посвятят Коласу и Купале. К 135-летию наших классиков музыкальный форум изменили. В программе фестиваля поэтические гостиные, автограф-сессии, выставки и спектакли.

За главный приз конкурса поборется 21 вокалист. Участники со всей страны исполнят национальные хиты под аккомпанемент Национального академического концертного оркестра под управлением Михаила Финберга. Для музыкального форума заслуженный коллектив подготовил премьеру — музыкальную программу на основе произведений Янки Купалы и Якуба Коласа.

Традиционно форум длится 2 дня. Сейчас в Молодечно идут последние приготовления. Билеты на фестиваль уже в продаже.