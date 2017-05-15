Главная>>Агентство теленовостей>>Культура>>Фанаты встречали NaviBand с цветами и песней "Гісторыя майго жыцця"
Культура
RSS
Фанаты встречали NaviBand с цветами и песней "Гісторыя майго жыцця"
Скачать Поделиться

15 Мая 2017 07:00

Фанаты встречали NaviBand с цветами и песней "Гісторыя майго жыцця"

Вчера группа вернулась с "Евровидения", где заняла 17-е место. В Национальном аэропорту Минск-2 ребят ждали поклонники, журналисты, друзья - все те, кто болел за наших Ксюшу и Артема.

Песня "Гісторыя майго жыцця" звучала на белорусском языке. Именно ее пели поклонники в аэропорту, встречая NaviBand.

  

Другие новости

"Евровидение-2017". Как это было "Еўрабачанне-2017". Як гэта было NaviBand take 17th place at Eurovision 2017 14.05.2017 21:32 / Культура "Евровидение-2017". Как это было
Рубрика "Променад" Рубрыка "Праменад" 12.05.2017 18:55 / Культура Рубрика "Променад"
NaviBand в финале "Евровидения" NaviBand увайшла ў фінал "Еўрабачання" 11.05.2017 23:59 / Культура NaviBand в финале "Евровидения"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =