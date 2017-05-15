Фанаты встречали NaviBand с цветами и песней "Гісторыя майго жыцця"

15 Мая 2017 07:00

Вчера группа вернулась с "Евровидения", где заняла 17-е место. В Национальном аэропорту Минск-2 ребят ждали поклонники, журналисты, друзья - все те, кто болел за наших Ксюшу и Артема.

Песня "Гісторыя майго жыцця" звучала на белорусском языке. Именно ее пели поклонники в аэропорту, встречая NaviBand.