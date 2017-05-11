Фан-клуб "Евровидения" болел за NaviBand в Минске

12 Мая 2017 07:05

Прямую трансляцию шоу вели телеканалы "Беларусь 1" и спутниковый "Беларусь 24", что примечательно, впервые на белорусском языке. В Минске у экранов телевизоров нашу команду поддерживали не только фанаты, но и коллеги по сцене. С евровизионной вечеринки - репортаж Инны Пилевич.

Вечеринка началась за три часа до начала трансляции. В столичном кафе собрались артисты, которые несколько месяцев назад были конкурентами NaviBand в национальном отборе на "Евровидение". Но в этот вечер никаких соревнований. Только пожелания успехов.

На белорусскую европати пожаловал даже известный украинский экстрасенс Яков Шнеерсон. С помощью карт пробовал предугадать итоги полуфинала шоу.

Подбадривали не только словом, но и песней. Звездные гости исполняли евровизионные хиты.

Кстати, белорусская делегация в Киеве слушала слова поддержки онлайн. Вечеринка транслировалась в режиме реального времени в Интернете.

После танцев гости заняли места у экранов телевизоров. Особенный трепет после объявления номера четырнадцать. На киевской сцене - группа NaviBand. В их исполнении белорусский язык впервые звучит на "Евровидении".

Европа проголосовала за “Гісторыю майго жыцця”. NaviBand в финале.

Вместе с нашей страной в итоговый этап прошли Болгария, Хорватия, Венгрия, Дания, Израиль, Румыния, Норвегия, Нидерланды, Австрия. Белорусский язык опять разольется в международном эфире завтра - в день финала 62-го "Евровидения".