Культура
8 Мая 2017 21:05
"Евровидение" в Киеве готовится к первому шоу.
В Международном выставочном центре через полчаса начнется генеральная репетиция конкурса.
Представление увидят только члены жюри стран первого полуфинала. Это почти такой же концерт, какой зрители увидят завтра. На сцену выйдут 18 артистов. Среди них и наши соседи: Латвия, Польша. Первый прогон показал: есть технические сложности с декорациями. В номерах задействованы резервуары с водой, беговые дорожки, большая зеркальная конструкция. У работников сцены будет всего 40 секунд, чтобы подготовить выступление каждого артиста в прямом эфире.
Итак, первый полуфинал "Евровидения" - завтра! Трансляцию из Украины телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24" начнут в 11 вечера.
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